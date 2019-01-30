Kadıköy'de hediyelik eşya dükkanlarına uyuşturucu operasyonu

Polis ekipleri Moda ve Yeldeğirmeni Mahalleleri'ndeki bazı dükkanlarda hediyelik eşyaların yanında satışı yasak olan uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanımını özendirici araç ve gereçlerin satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Sabah saatlerinde dükkanlara baskın yapan ekipler, raflara dizili şekilde bulunan bu malzemelere el koydu. 1 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin arandığı öğrenildi.