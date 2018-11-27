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Kadıköy'de inşaattan düşen kontrolör yaralandı

Kadıköy'de bir kontrolör, denetim için gittiği inşaatın iskelesinden düşerek yaralandı.

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Bahariye Caddesi'ndeki bir inşaata denetim için giden kontrolör Ercan Ortaç, yaklaşık 10 metre derinliğindeki temelin üzerinde bulunan iskelede dolaştığı sırada, dengesini kaybederek boşluğa düştü.

İşçilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Ortaç, vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ortaç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sırasında, Bahariye Caddesi'nde seferleri durdurulan tramvay, yeniden hizmet vermeye başladı.

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