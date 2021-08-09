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Kadıköy'de iş makinası su borusunu patlattı

Kadıköy Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak'taki kazı çalışmaları sırasında iş makinesi su borusunu patlattı, su metrelerce yukarıya fışkırdı.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:16
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Kadıköy'de sokakta kazı çalışmaları sırasında iş makinesi su borusunu patlattı, su metrelerce yukarıya fışkırdı. Yaklaşık 15 dakika akan su yolda birikintilere neden olurken, ihbar üzerine gelen ekipler suyu kesti. Olay, 13.30'da Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Elektrik ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. 15 dakika boyunca metrelerce fışkıran su ,İSKİ ekiplerinin gelip suyu kesmesiyle sonlandı. Görgü tanığı Murat Ayvaz "Çalışma yapıldığı sırada patladı. Bayağı ,metrelerce yukarı fışkırdı su.15-20 dakika sürdü. Sonra ekipler gelerek suyu kesti" dedi.


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