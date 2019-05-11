Kadıköy'de korku dolu dakikalar; işçiler kurtarılmaya çalışılıyor
Göztepe’de 20 katlı bir binada dış cephe temizliği yapan işçilerin altındaki iskelenin düşmesi sonucu 2 işçi asılı kaldı.
- DHA
Göztepe'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçinin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
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