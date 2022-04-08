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Kadıköy'de minibüs dehşeti: 2 kişi yaralandı

İstanbul Kadıköy'de yoldan çıkarak kaldırıma çıkan yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı.

AA8 Nisan 2022 Cuma 14:16 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 14:16
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Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde A.G'nin kullandığı 34 M 1848 plakalı yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Kadıköy Belediyesi çalışanı oldukları öğrenilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürülen minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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