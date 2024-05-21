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Kadıköy'de pitbull dehşeti kamerada

Kadıköy'de, pitbull cinsi köpeğin kedi ve çevredekilere saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 14:56 - Güncelleme:
Kadıköy'de pitbull dehşeti kamerada
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Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde önceki gün pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine ve çevredekilere saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine çalışma yapmış, pitbull cinsi köpeği gezdiren M.K.İ'yi gözaltına almıştı.

Ağızlıksız gezdirilen Pitbull dehşet saçtı

M.K.İ'nin ifadesinde köpeğin arkadaşına ait olduğunu ve gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığını söylediği öğrenilmişti.

Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti.

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