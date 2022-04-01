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Kadıköy'de refüje çarpan otomobil takla attı

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde ilerleyen bir otomobil refüje çarparak takla attı.

AA1 Nisan 2022 Cuma 03:46 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 03:47
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Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 BDZ 182 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Bostancı ayrımında refüje çarptı. Takla atan otomobil ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aracın içindeki iki kişi olay yerindeki muayenelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Bostancı ayrımı bir süre trafiğe kapatıldı.

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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