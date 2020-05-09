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Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye merdiveni devrildi: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu yaralanan 2 itfaiye erinden biri hayatını kaybetti.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:40 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:40
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Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde tatbikat yapıldığı esnada, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırıldı.

Kırılan merdivenin sepetindeki iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan iki itfaiyeci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye erlerinden Emircan Çolak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralı Mehmet Ali İnal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, kazanın gerçekleştiği alana gelerek incelemelerde bulundu.

Kırılan merdiveni kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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