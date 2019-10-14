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Kadıköy’de tekne kurtarma operasyonu

Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı.

  • İHA
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Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler karaya oturan tekneden kazazedeleri tahliye edildikten sonra tekneyi de kurtardı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye DAK-SAR ekiplerinin kameralarına yansıdı.

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