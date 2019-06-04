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Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Kadıköy'de, taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu Acıbadem mevkisinden Kadıköy yönüne giden 34 TJT 56 plakalı taksi, Acıbadem köprüsü civarında 50 AAE 415 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma dolayısıyla motosiklet sürücüsü ve yolcu metrelerce sürüklendi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu ileri sürülen taksi sürücüsü gözaltına alınırken, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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