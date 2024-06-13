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Kadıköy'de trafik kazası: Yaralılar var

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 06:53 - Güncelleme:
Kadıköy'de trafik kazası: Yaralılar var
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Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HYF 569 plakalı otomobil, yol kenarındaki dubaları kırarak bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İGDAŞ ekipleri, olası gaz kaçağına karşı doğal gaz kutusuna müdahale ederken, yaralılar sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle doğalgaz kutusu zarar gören binanın sakinleri daha önce de böyle bir durumun yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

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