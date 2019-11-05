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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kadıköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile para ele geçirildi.

  • DHA
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İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Fikirtepe Mahallesi´nde bulunan bir evde, çocuklara uyuşturucu madde satıldığı bilgileri üzerine polis, şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı. 26 Eylül´de evi takibe alan polis ekipleri evden çıkan Barış Yılmaz C.(41), Aydın Ş.(52) ve Hilal T.(22)´yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden birer gram uyuşturucu madde çıktı. Ekipler, daha sonra evde bulunan Ümit A.(46) ve İlknur K.(41)´yı da  gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da 61.83 gram bonzai, 50 gram oğulotu, 47 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Yılmaz C., Aydın Ş. ve Bilal T.´ye `Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak´ suçundan işlem yapılırken, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 27 Eylül´de adliyeye sevk edilen Ümit A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İlknur K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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