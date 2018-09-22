Kadıköy'de vatandaşın üzerine sokak lambası düştü
Kadıköy'de vatandaşın üzerine sokak lambası düştü. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen vatandaşın üzerine sokak aydınlatma direğinde asılı lamba düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran vatandaş, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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