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Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de 12 katlı binanın garajında yangın çıktı.

DHA12 Mayıs 2020 Salı 14:27 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:27
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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