Kadıköy'de yangın paniği

DHA 12 Mayıs 2020 Salı 14:27 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:27

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.