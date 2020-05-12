Kadıköy'de yangın paniği

<p>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/05/12/21ae2c2c75e2151c5e5ad0bc15cd265f.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/05/12/2749199e6c2d26ea7f962cf8193b2f78.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/05/12/85cc0fcfc4fbd138668ab4a57a44abad.jpg'/>