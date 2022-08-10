Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi. Alkol alıp, Başkan Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi.

TESPİT EDİLDİLER: Kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları sonucu iki kişinin kimlikleri tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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