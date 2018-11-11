Kadıköy'deki telefon dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Kadıköy'de yaşlı bir kişiyi, 'hesaplarınız terör örgütünün eline geçti' diyerek dolandırdığı ileri sürülen ve düzenlenen operasyonda biri bacağından vurularak yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.