Polise yumruk atma olayında 9 gözaltı! Uyuşturucu madde de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kandil gerçekle bir kez daha yüzleşti Terörist elebaşı talimat verdi, HDP'li vekiller uydu ama... Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi. Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı.

Eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



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