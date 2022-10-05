Kadim Aşiretler Federasyonu Bakan Soylu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'u ziyaret etti

Kadim Aşiretler Federasyonu başkanı Rasim Aslan ile beraberindeki heyet AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelen Kadim Aşiretler Federasyonu Heyeti ve Kadim Aşiretler Federasyonu başkanı Rasim Aslan, hem AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş hem de İçişleri Bakanı Soylu'ya bölge ile alakalı konularla alakalı çeşitli paylaşımlarda bulundu. Federasyon'un bölgede yaptığı çalışmaları anlatan Kadim Aşiretler Başkanı Rasim Aslan, yapılacak çalışmaların devletimize ve milletimize sunacağı faydaları özetleyerek gelecek dönemde atılacak adımlar hakkında kısa bir sunum yaptı.

"İçişleri Bakanımız ile dört buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça faydalı görüşmeler oldu. Bütün çalışmalarımızı hem İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu beyefendiye hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Numan Kurtulmuş beyefendiye anlattık. Bölgesel ve ulusal düzeydeki faaliyetlerimizi ve projelerimizi görüşme şansı bulduk. Hem kabulleri hem de nezaketleri için İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu beyefendiye ve AK Parti Genel Başkan Vekili sayın Numan Kurtulmuş beyefendiye şükranlarımı sunuyorum" diyen Başkan Rasim Aslan, Kadim Aşiretler Federasyonu olarak süreçten memnun kaldıklarını belirtti. Karşılıklı istişareler, iyi dilek niyetleri ve toplu fotoğraf çekiminden sonra görüşme sona erdi.