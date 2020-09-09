Kadın doktora trafikte dehşeti yaşatmıştı... 8 yıla kadar hapsi istendi

DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:40 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:40

Alibeyköy'de 13 Ağustos 2020'de, akşam saatlerinde trafikte tartıştığı müşteki Sena Koçak Genç'e hakaret ederek aracının kaportasına çıkarak ön camını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüpheliler Emre E. ile eşi Gülüzar E. ve baldızı Buse K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, taraflar arasından uzlaşma sağlanamadı.

ÜÇ ŞÜPHELİYE CEZA İSTENDİ

Bunun üzerine savcılık, üç şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde söz konusu suçları işledikleri anlatılarak şüpheli Emre E'nin müştekinin koluna vurduğu belirtildi. Şüpheli Emre E. hakkında "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer şüpheliler Gülüzar E. ve Buse K. hakkında ise "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1'er aydan 5 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler hakkındaki iddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan şüphelilerin hakaret ettiğini iddia ettikleri müşteki Sena Koçak Genç hakkındaki "Hakaret" suçundan yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Şüpheli Emre E. polis sorgusunda eşinin yeni doğum yaptığını, hastaneden çıktıklarını belirterek hakaret ve yaralama iddiasını kabul etmemişti. Şüpheli Emre E. olaydan dolayı pişman olduğunu da ifade ederek müşteki Sena Koçak Genç'in eşinin üzerine yürüdüğünü ve tekme atmaya çalıştığını savundu. Şüpheli Emre E. "Ben de bir anlık öfkeyle bu şahsın aracının kaputuna çıktım. Zıplayarak aracın kaputunu ezdim. Akabinde bu şahsın aracının ön camına yumruklarım ile vurarak aracın camını çatlattım" demişti. Müşteki Sena Koçak Genç'in olay anını cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılarak tepkilere neden olmuştu.