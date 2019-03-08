Kadın ihracatçılara finansman müjdesi
Bakan Pekcan: 'Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız'
Bakan Pekcan: "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız"
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