Kadın teröristlerin taciz ve tecavüz çıkmazı

Alınan bilgiye göre, Dirijivan kod adlı kadın terörist güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Suriye’de 6 ay süreyle eğitim aldığını, eğitim sonrasında gönderildiği bölgede nöbet tutarken yanına gelen erkek bölücü terör örgütü mensubunun kendisini elle ve sözle taciz ettiğini söyledi.

Karşı koymaya çalışmasına rağmen zorla tecavüz etmeye kalkıştığını, bağırıp çevreden yardım istemesi sonucu kaçtığını belirten Dirijivan kod adlı kadın terörist, yaşadığı bu olayı sözde yöneticilere iletmesine rağmen bir sonuç alamadığını, bir daha bu tarz bir olay yaşamak istemediği için örgütten kaçmaya karar verdiğini kaydetti.

Kadın terörist ifadesinde ayrıca, örgütteki kadın teröristlerin birçoğunun yaşadığı taciz ve tecavüz olaylarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu, Savaş kod adlı takım komutanının Baver kod adlı kadın teröriste tecavüz etmesi sonucu kadın teröristin bunalıma girerek grubun üzerine doğru ateş açtığını ifade etti. Yaşanan olayda 2 örgüt mensubunun yaralandığını söyleyen Dirijivan kod adlı kadın terörist, olay sonrasında Baver kod adlı kadın teröristin infaz edilerek cesedinin kayalıkların arasına bırakıldığını belirtti.