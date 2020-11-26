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Kadın ve Adalet Zirvesi! Başkan Erdoğan zirvenin açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuşuyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır

"Etnik ve dini faşizmin acılarını asılarca çektik"

"Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."

"Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır."

"Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir."

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