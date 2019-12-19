Kadına şiddet olayına uzman savcılar bakacak

STAR ANKARA 19.12.2019 01:42 - Güncelleme: 19.12.2019 01:42

Adalet Bakanlığı, “Acil Faaliyet Planı” ve protokol uyarınca ilk adımı attı. Bakanlık, 2015’te yayınlanan “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması” konulu genelgesini güncelledi. Genelgede aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet suçlarının soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar 7, tedbir kararları ve uygulamalarında gözetilecek hususlar ise 16 başlıkta sıralandı. Genelgede yer alan hususlardan bazıları özetle şöyle:

AYRINTILI İFADE

Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları” yaygınlaştırılacak. Bu bürolarda çalışan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşmaları sağlanacak. Görev alacak savcılar zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmeyecek ve sık işbölümü değişikliği yapılamayacak. Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan şikâyet başvurularda gerekli soruşturma işlemlerinin yerine getirilmesi için müracaat evrakının doğrudan kolluğa havalesinden kaçınılması istendi. Müracaat sahibinin Cumhuriyet savcısı tarafından ayrıntılı şekilde ifadesi alınacak ve delillerinin açıklattırılması gibi hususlar açıkça bildirilerek kolluk birimleri talimatlandırılacak.

Mağdurun daha önce başka şikâyetinin bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek. Süregelen şiddet vakalarının tespiti halinde şüpheli hakkında zincirleme eylemlerle orantılı koruma tedbirlerine başvuru hususu da göz önünde bulundurulacak. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla geçici koruma altına alma tedbiri hususunda karar verilmek üzere gereğinin takdiri için mülki amire bildirilecek. Şiddet mağduru hakkında koruyucu tedbirler yanında, şiddet uygulayana yönelik de önleyici tedbirler alınacak. Özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyen eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirler de talep edilebilecek.

Eylemle orantılı koruma tedbiri

Soruşturma konusunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanması sağlanarak ve eylemle orantılı koruma tedbirleri istenilecek. Şiddet mağdurlarının vakanın özelliğine göre kaygı düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda beyanları uzman eşliğinde Adli Görüşme Odaları’nda (AGO) da alınacak. Vaka bazlı, kişilerin sosyal ortamları ve psikolojik durumlarını da gözeten doğru tedbir kararları belirlenecek. Bu sürece uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar da destek verecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri uzmanları tarafından herbir vaka hakkında şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, ekonomik ve psikolojik durumu ile şiddet uygulayanın toplum açısından taşıdığı riski de ortaya koyan ayrıntılı sosyal araştırma raporları hazırlanacak.