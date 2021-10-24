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  • Kadına şiddete meydan dayağı! ''Aile meselesi'' karışmayın
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Kadına şiddete meydan dayağı! ''Aile meselesi'' karışmayın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü. Taraflardan birisi kavgayı ayırmak isteyen çevredekilere 'Aile meselesi' karışmayın diye bağırarak engel oldu.

DHA24 Ekim 2021 Pazar 09:21 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 09:48
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Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi. Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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