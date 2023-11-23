Kadına yönelik şiddete dikkati çekti... Bakan Göktaş: ŞÖNİM'ler 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdi

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarını "sıfır tolerans ilkesiyle" yürüttüklerini, yol haritasını belirleyen ve temel politika önceliklerini ortaya koyan ulusal eylem planlarını 2007'den bu yana kararlılıkla uyguladıklarını bildirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin ve kararlı biçimde sürdürülebilmesi için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin verilerle kurumlar arası entegrasyonun sağlandığına dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Kurumlar arası veri entegrasyon çalışmalarımız ile 6284 sayılı Kanun kapsamında mağdura daha hızlı ve zamanında ulaşarak takip ve izleme süreçlerinin etkinliğini artırdık. 6284 sayılı Kanun'la kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal altyapı güçlendirildi. Bu kanun, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir üst seviyeye taşındığının en önemli göstergesidir."

Göktaş, şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmaları ulusal mevzuat ve politika belgelerinde yer alan hedefler doğrultusunda planlı, programlı ve bütüncül bakış açısıyla istikrarlı şekilde sürdüreceklerini vurgulayarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede belirledikleri 5 ana hedefin 2021-2025'teki çalışmalara yol göstereceğini ifade etti.

2024 YILI FAALİYET PLANI, 25 KASIM'DA AÇIKLANACAK



Şiddetle mücadelede yasal ve kurumsal altyapıyı güçlendirecek olan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı"nı ilgili tüm tarafların katkısını alarak hazırladıklarını ve uyguladıklarını bildiren Göktaş, eylem planıyla kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için "adalete erişim ve mevzuat", "politika ve koordinasyon", "koruyucu önleyici hizmetler", "toplumsal farkındalık" ile "veri ve istatistik" konularında 5 ana hedef belirlediklerini aktardı.

Göktaş, kadına yönelik şiddeti en aza indirmek ve mücadeleyi etkin şekilde sürdürmek amacıyla paydaş kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğinde yıllık faaliyet planları hazırladıklarını belirtti.

4. Ulusal Eylem Planı'nın ana hedefleri doğrultusunda öncelikli faaliyetleri belirleyerek "2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı"nı hazırladıklarını anlatan Göktaş, 2024 yılı faaliyet planının da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

"ŞÖNİM'LER 1 MİLYON 618 BİN KİŞİYE HİZMET VERDİ"



Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığın kurumsal kapasitesini artırarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"81 ilde 149 kadın konukevi, 82 şiddeti önleme ve izleme merkezi (ŞÖNİM) ve 410 sosyal hizmet merkezi olmak üzere 641 sosyal hizmet kuruluşuyla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Kadın konukevlerimizi mağdur kadınların ve beraberindeki çocuklarının risk durumları ve farklı ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı yapılandırıyoruz. Bu doğrultuda, 15 ilde 17 kadın konukevimizi ihtisas kuruluşuna dönüştürdük. 149 kadın konukevinde 3 bin 650 kadına yardım eli uzatıyoruz. ŞÖNİM'ler ile şiddet mağdurlarına hukuki, psikolojik destek, rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine tek noktadan ulaşılmasını sağlıyoruz. 81 ilde bulunan ŞÖNİM'lerimizle 2012'den bugüne kadar toplam 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik."

Kuruluşların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini anlatan Göktaş, tüm illerimizde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları" doğrultusunda mevzuatın etkin uygulanması, toplumsal farkındalığın artırılması, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması için faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TEKNOLOJİK İMKANLARDAN YARARLANILIYOR



Göktaş, şiddet mağdurlarının etkin korunmasına yönelik teknolojik imkanların da etkin şekilde kullanıldığını vurgulayarak, elektronik kelepçe ve KADES mobil uygulaması ile Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nın mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla hizmet sunumunun daha nitelikli hale getirildiğini belirtti.

"Alo 183 Sosyal Destek Hattı"nda şiddet mağdurlarına başvurularında sıfırı tuşlayarak öncelik sağladıklarına dikkati çeken Göktaş, Alo 183 Sosyal Destek Hattı'yla, WhatsApp ve BİP uygulamaları aracılığıyla hizmet sunduklarını bildirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları kapsamında kamu çalışanları başta olmak üzere tüm topluma yönelik eğitim ve seminerler düzenlediklerini ifade eden Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında ilgili taraflarla gerçekleştirilen eğitim çalışmalarıyla 1 milyon 488 bin 617 er ve erbaş, 234 bin 31 kamu görevlisi, 117 bin 72 din görevlisi, 663 bin 886 sağlık görevlisi, 631 bin 954 öğretmen, 679 bin 818 kolluk görevlisi, bin 837 mülki amir, 205 bin 134 vatandaş olmak üzere toplam 4 milyon 22 bin 349 kişiye ulaştık."