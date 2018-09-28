Adana'da bir kadını bıçakla ağır yaralayan zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay 27 Eylül saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. İddiaya göre, evde sırtından, kollarından ve göğüs kısmından defalarca bıçaklanan Canan C. (24) isimli kadın, arkadaşları tarafından bulundu. Ağır yaralı kadın arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri de Canan C.'yi bıçaklayanı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda iddiaya göre kadının hayat kadını olduğu onunla birlikte olmaya gelen Hüseyin S. (38) adlı şahıs ile para konusunda anlaşamayıp tartıştığı, bu nedenle önce kadının şahsı elinden bıçakladığı daha sonra da Hüseyin S.'nin sinirlenerek kadını ağır yaraladığı belirlendi.

Polis zanlıyı yakalamak için merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Evde gözaltına alınan zanlı, polis merkezine getirildi. İfadesi alınan zanlı adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.