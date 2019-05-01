'Kadını kapitalizmin aracı yapanlarla mücadele edeceğiz'

İki gün süren çalıştayın kapanış programında konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere ve cansız denilen varlıklara karşı dahi bir sorumluluğun olduğunu belirterek, yaratılan her şeyle ilişkinin belli bir saygı çerçevesinde olması gerektiğini öğreten ahlaki değerlerin denklem dışı kaldığı bir tüketim çağında bulunulduğunu ifade etti.

110 ÜLKE KATILDI

Bayraktar, “Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı. Farklı ülkelerden 110 genç “Yoksulluğa son”, “Sağlıklı bireyler”, “Nitelikli eğitim”, “Toplumsal cinsiyet adaleti”, “Temiz enerji”, “Ekonomik büyüme”, “Yenilikçilik ve altyapı”, “Şehir ve yaşam alanları”, “İklim eylemi”, “Barış, adalet ve güçlü kurumlar” olmak üzere 10 başlıkla ilgili çözüm önerileri sundu.

GENÇLERİN FİKRİ ÖNEMLİ

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı”nın finalinde yaptığı konuşmada sorunların çözümünde gençlerin önemini anlattı.