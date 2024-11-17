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  • Kadınlar arasında 'omuz attın' tartışması kanlı bitti: Eşini destek olurken bıçaklandı
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Kadınlar arasında 'omuz attın' tartışması kanlı bitti: Eşini destek olurken bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar arasında 'omuz attın' tartısına kocalar da karışınca 1 kişi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

IHA17 Kasım 2024 Pazar 17:47 - Güncelleme:
Kadınlar arasında 'omuz attın' tartışması kanlı bitti: Eşini destek olurken bıçaklandı
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Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Atmaca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed E. (27) eşi Fatma E. (22) ile sokakta yürürken, Fatma E.'ye karşıdan gelen bir kadın omuz attı. İki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmaya erkekler de dahil oldu. Çıkan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs elindeki bıçakla Muhammed E.'yi (27) başından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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