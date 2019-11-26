Kadınlar için topyekûn seferberlik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ programında yaptığı konuşmada, şiddetin, insan temel hak ve hürriyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu ve hiçbir şekilde bahanesi, mazereti ve gerekçesinin olamayacağını ifade etti.

İNSANLIĞIN AKCİĞERLERİ

Kadınlar için topyekûn bir seferberlik ruhu içinde olunması gerektiğini dile getiren Bakan Selçuk, “Bugün itibarıyla ‘mercan’ dediğimiz bir yola çıkıyoruz. Bu seferberliğin adını niye mercan olarak belirlediğimize gelirsek, kadınlar, yeryüzü atlasının mercanları, yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleridir. Nasıl ki mercanlar okyanusların mimarlarıysa, kadınlar da yaşamı imar eden varlıklar aslında. Biz, Mercan Seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

KOORDİNASYON PLANI

Bakan Selçuk, Aile Bakanlığı’nın Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir araya geldiğini, ilk defa 75 maddelik 2020-2021 Koordinasyon Planı’nın imzalandığını bildirdi. Plan kapsamında ortak hedeflerin belirlendiğini aktararak, “Adliyelerde ‘adli destek birimleri’ oluşturacağız. ŞÖNİM’lerin ve kadın konukevlerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. ASDEP gibi uygulamalarla, şiddet vakalarını çabuk tespit ederek, sosyal hizmetlerden hızlı yararlanılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU

“Kadına yönelik şiddet olaylarına dair risk analiz modülünü geliştireceğiz” diyen Bakan Selçuk konuşmasını şöyle tamamladı; Mahalle bazında önleyici ve koruyucu model ağımızı yaygınlaştıracağız. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Aile Danışmanlığı’nı yaygınlaştıracağız. Evlilik Öncesi Eğitimleri ve Baba Okulu gibi rehberlik hizmeti vereceğiz. Eğitim müfredatını güncelleyeceğiz. Çocuk İzlem Merkezleri’nin niceliğini ve niteliğini artıracağız. Farkındalık artırma çalışmaları ile tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarına kesintisiz devam edeceğiz.