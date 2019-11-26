Kadınlar için topyekûn seferberlik
Aile Bakanı Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan ‘Mercan Seferberliği’ kapsamında hazırlanan plana ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, “Adliyelerde ‘adli destek birimleri’ oluşturacağız. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ programında yaptığı konuşmada, şiddetin, insan temel hak ve hürriyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu ve hiçbir şekilde bahanesi, mazereti ve gerekçesinin olamayacağını ifade etti.
İNSANLIĞIN AKCİĞERLERİ
Kadınlar için topyekûn bir seferberlik ruhu içinde olunması gerektiğini dile getiren Bakan Selçuk, “Bugün itibarıyla ‘mercan’ dediğimiz bir yola çıkıyoruz. Bu seferberliğin adını niye mercan olarak belirlediğimize gelirsek, kadınlar, yeryüzü atlasının mercanları, yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleridir. Nasıl ki mercanlar okyanusların mimarlarıysa, kadınlar da yaşamı imar eden varlıklar aslında. Biz, Mercan Seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
KOORDİNASYON PLANI
Bakan Selçuk, Aile Bakanlığı’nın Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir araya geldiğini, ilk defa 75 maddelik 2020-2021 Koordinasyon Planı’nın imzalandığını bildirdi. Plan kapsamında ortak hedeflerin belirlendiğini aktararak, “Adliyelerde ‘adli destek birimleri’ oluşturacağız. ŞÖNİM’lerin ve kadın konukevlerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. ASDEP gibi uygulamalarla, şiddet vakalarını çabuk tespit ederek, sosyal hizmetlerden hızlı yararlanılmasını sağlayacağız” diye konuştu.
ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU
“Kadına yönelik şiddet olaylarına dair risk analiz modülünü geliştireceğiz” diyen Bakan Selçuk konuşmasını şöyle tamamladı; Mahalle bazında önleyici ve koruyucu model ağımızı yaygınlaştıracağız. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Aile Danışmanlığı’nı yaygınlaştıracağız. Evlilik Öncesi Eğitimleri ve Baba Okulu gibi rehberlik hizmeti vereceğiz. Eğitim müfredatını güncelleyeceğiz. Çocuk İzlem Merkezleri’nin niceliğini ve niteliğini artıracağız. Farkındalık artırma çalışmaları ile tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarına kesintisiz devam edeceğiz.
KOL KIRILDIĞINDA YEN İÇİNDE KALAMAZ
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında katılımcılara hitap etti. Her şeyden önce, kadına yönelik şiddetin eşler arası ya da aile arasındaki ‘mahrem alan’ kavramıyla meşrulaştırılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Mahrem alan, şiddetin uygulanmasına zemin olduğu anda, insan hakları ihlali başlamış demektir. Böylesi bir durumda mahremiyet ortadan kalkar. Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz. Sıfatları ne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar. Erkekler kadınları mülk edinemezler. Üstünlük iddia edemezler. Şiddet ve kaba kuvvet, erkek olmanın unsurlarından biri olarak görülüyor. Halbuki, erkek ya da kadın herkes, insan olmak için doğar” dedi. Birçok sivil toplum kuruluşunun, şiddete maruz kalan kadınlarla birlikte hareket ettiğine işaret eden Emine Erdoğan, “Toplumun her katmanında büyük bir hassasiyet var. Umuyorum ki bir gün gelecek ve hiçbir kadın korku terörü altında bir hayat sürmeyecek. Fakat o gün gelene kadar mücadelemizi sürdürmeli, toplumsal dönüşümü beraberinde getirecek adımları da atmalıyız. Lütfen bu noktada medya dilinin ne kadar önemli olduğunu göz ardı etmeyelim” şeklinde konuştu.
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