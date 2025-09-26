İstanbul'da yaşayan iç mimar Kübra K., (33) geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Bayrampaşa Otogarı'nın ücretli kadınlar tuvaletinde bulunduğu sırada kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmek istendi.

Kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel davranışlarda bulunan saldırganı gördü. Yakalanan şüpheli Esat D. 3 yıl hapis cezası aldı.

Ancak olay yalnızca saldırganın cezasıyla kapanmadı. Kübra K. avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye dava açtı. Mağdurun avukatı, dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'yi açıkça hedef gösterdi. Sabah'ın haberine göre, Dava dilekçesinde, 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı. Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır" denildi.

Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti.

Taraflar, dava öncesinde arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.