İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,584
  • EURO
    48,6077
  • ALTIN
    5005.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadınlar tuvaletinde gizli çekim skandalı! İBB'ye dava açtı
Güncel

Kadınlar tuvaletinde gizli çekim skandalı! İBB'ye dava açtı

İstanbul Otogarı'nın tuvaletinde bir kişi cep telefonuyla gizlice mimar Kübra K.'nin fotoğrafını çekti. Yakalanan şüpheli 3 yıl hapis cezası alırken genç mimar İBB ve otogarın işletmecisine dava açtı.

Sabah26 Eylül 2025 Cuma 08:08 - Güncelleme:
Kadınlar tuvaletinde gizli çekim skandalı! İBB'ye dava açtı
ABONE OL

İstanbul'da yaşayan iç mimar Kübra K., (33) geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Bayrampaşa Otogarı'nın ücretli kadınlar tuvaletinde bulunduğu sırada kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmek istendi.

Kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel davranışlarda bulunan saldırganı gördü. Yakalanan şüpheli Esat D. 3 yıl hapis cezası aldı.

Ancak olay yalnızca saldırganın cezasıyla kapanmadı. Kübra K. avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye dava açtı. Mağdurun avukatı, dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'yi açıkça hedef gösterdi. Sabah'ın haberine göre, Dava dilekçesinde, 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı. Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır" denildi.

Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti.

Taraflar, dava öncesinde arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.