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Kadınlara özel kıraathane 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Bağlar İlçesi’nde atıl bir alan kadınlar için modern kıraathaneye dönüştürüldü.

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632 metrekarelik alana kurulan kıraathanenin içinde kütüphane, çay ocağı, spor salonu ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker, 300’den fazla kadının kıraathaneden faydalandığını belirterek “Kadınlar, burada spor merkezinin olmasını istediler. Alandaki açık alanda spor yapabildiklerini ancak bunun kendilerini rahatsız ettiğini, kapalı bir mekanda bu hizmetten faydalanmak istediklerini söylediler. Bizler de aynı alanda kadınların çocuklarını oyun odalarına bırakıp spor yapabilecekleri, diyetisyenden beslenme takvimi alıp ardından bakımlarını gerçekleştirebilecekleri, sporun ardından bir mola ile çaylarını içip kitaplarını okuyabilecekleri bir mekan tasarladık” diye konuştu.

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