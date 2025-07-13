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  • Kadınları taciz eden adama meydan dayağı! O anlar böyle görüntülendi
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Kadınları taciz eden adama meydan dayağı! O anlar böyle görüntülendi

Bursa'da, kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Şüphelinin meydan dayağı yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA13 Temmuz 2025 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Kadınları taciz eden adama meydan dayağı! O anlar böyle görüntülendi
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Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı.

TACİZCİYE MEYDAN DAYAĞI

Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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  • meydan dayağı

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