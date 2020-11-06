Kadınların el emeği kazanca dönüştü

AA 06 Kasım 2020 Cuma 12:30 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 12:44

Merkeze bağlı Özbağ beldesinde atıl durumdayken Özbağ Belde Belediyesinin girişimleriyle turşu fabrikasına dönüştürülen okulun bir bölümünde erişte ve yufka yapımı için işletme oluşturuldu.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) katkısıyla işletmede çalışmaya başlayan 10 kadın iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kadınlar, Kırşehir yöresindeki fabrikalarda üretilen un ile hamurlarını yoğurarak yufka ve erişte yapıyor. Sade, ıspanaklı, kırmızı kapya biberli, mor havuçlu erişteler ve yufkalar, Belediyenin Ankara-Kayseri kara yolunda açtığı stantta satılırken başta Ankara olmak üzere çevre illere de gönderiliyor.

Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden devralarak fabrikaya çevirdikleri atıl okulda turşunun yanı sıra yöresel yufka ve erişte üretimi de yaptıklarını söyledi.

İŞKUR ile yaptıkları iş birliğiyle yufka ve erişte yapımında 10 usta kadının da iş sahibi olduğunu ifade eden Arazay, "Kadınlarımız dönüşümlü olarak hem turşu yapımında hem de yufka ve erişte üretiminde çalışıyorlar. İlçemiz Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde. Yufka ve eriştemiz kara yolu üzerinde açtığımız standımızda görevlilerimizce satılıyor. Ankara'da çok sayıda Kırşehirli var. Başta Ankara olmak üzere çevre illerden de ürünlerimize talep oluyor." dedi.

İşletmede çalışan kadınlardan Sevgi Türkeş de 3 aydır burada erişte ve yufka ürettiklerini belirterek evde otururken iş sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Havva Dernek de kendilerine iş imkanı sağladığı için Belediye Başkanı'na teşekkür ederek, "Fabrikanın içinde ayrı bir bölüm işletme olarak düzenlendi. Biz o bölümde erişte kesip yufka yapıyoruz. Bu işletme sayesinde evimize ekmek götürüyoruz." diye konuştu.