İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8943
  • EURO
    6,5582
  • ALTIN
    292.331
  • BIST100
    120754
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadriye nine, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı
Güncel

Kadriye nine, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde yaşayan Kadriye Gümüş (82), 2 yılda 30 tekerlekli sandalye alarak engellilere bağışlanmak üzere belediyeye teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş’ün elini öperek, plaket verdi.

DHA14.01.2020  15:15 - Güncelleme: 14.01.2020  15:15

Hollanda’da çalışan 6 çocuk annesi Kadriye Gümüş, yıllar önce emekli oldu. Yılın 6 ayını Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evinde geçiren Kadriye Gümüş, 2 yıl içerisinde engellilere bağışlanmak üzere 30 tekerlekli sandalye alarak Darıca Belediyesi’ne teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş’ü makamında ağırlayarak, elini öperek, plaket verdi.

Yılın 6 ayını Hollanda’da, 6 ayını da Türkiye’de geçirdiğini belirten Kadriye Gümüş, ömrü yettiğince tekerlekli sandalye bağışlamaya devam edeceğini ifade etti. Gümüş, "Çok büyük sevabı var, maddi durumu iyi olanların ellerinden geliyorsa yardımlarda bulunmaları gerekir. Ben hayrımı yapmaya devam edeceğim. Çocuklarım da benim bu davranışım nedeniyle gurur duyuyor" dedi.

Hollanda’da demir yollarından emekli olan eşini 5 yıl önce kaybettiğini belirten Kadriye Gümüş, "Benim okuryazarlığım yok. Hollanda’da çamaşır fabrikasında ve plastik imalatında çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben emekliyim ama oradaki para bu kadar değerli değil. Oranın şartları buradan pahalı ama Allah’ıma çok şükür kendi yağımla kavruluyorum" diye konuştu.

Başkan Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş’e teşekkür ederek, "Kadriye teyzemiz belediyemize düzenli olarak tekerlekli sandalye bağışlıyor. Bu yıl da 14 tekerlekli sandalye bağışlayarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verilmesini istedi. Kadriye teyzemize biz de teşekkür plaketimizi taktim ettik. O güzel yüreğinize sağlık. Rabbim sizin gibi insanların sayılarını artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Soğuk duş! Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.