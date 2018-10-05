Kadrolu taşeron maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Taşeron kadro ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek? Kadroya geçen taşerona ne kadar ikramiye verilecek? 4B ve 4D'li kadrolu taşeron işçiye tediye ücretleri hangi aylarda ödemesi yapılacak? Tediye nedir kimler faydalanabilecek? Aralık taşeron kadro ikramiye ücreti ne kadar olacak? Kit taşeron işçiler kadroya ne zaman alınacak? Belediye taşeron işçilerin maaşları ne zaman ödenecek? 4B ve 4D'li taşeron kadrolu işçi maaş ikramiye ve yasal hakları neler? Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda işçi sendikaları taşeron işçiler adına seslerini yükselterek tepkilerini dile getirmeye çalışıyorlar. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacağını, toplantıdan toplumu tebessüm ettirecek bir rakamın çıkması bekleniyor. Alınan son dakika bilgisine göre, Kamuda görev yapan işçilere 7 Aralık'ta 13 günlük ücret üzerinden tediye ödenecek.Kamuda taşeron işçilerin sorunlarının çözülemez noktaya gelmesi, hatalı taşeron kullanımı nedenleriyle, bu yılın başında yapılan düzenlemeyle kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya geçirilmişti. Kadroya geçirilen taşeron işçiler kamu işçisi haline gelince kamu işçilerine tanınan haklardan yararlanmaya başladılar. Bu haklardan belki de en önemlisi ilave tediye. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos/eylül ve aralık aylarında kamu işçilerine 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. 4B ve 4D'li taşeron işçi maaş ikramiye ve yasal hakları ile ilgili merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de.



Kamuda görev yapan işçilere 7 Aralık'ta 13 günlük ücret üzerinden tediye ödenecek. Buna kadroya geçen taşeron işçi de dahil olacak. 13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.



Kamuda taşeron işçilerin sorunlarının çözülemez noktaya gelmesi, hatalı taşeron kullanımı nedenleriyle, bu yılın başında yapılan düzenlemeyle kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya geçirilmişti.



Kadroya geçirilen taşeron işçiler kamu işçisi haline gelince kamu işçilerine tanınan haklardan yararlanmaya başladılar. Bu haklardan belki de en önemlisi ilave tediye.



Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos/eylül ve aralık aylarında kamu işçilerine 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor.







Prim kesilir mi?



Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oluyor. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Şimdi sırada aralık ayında yapılacak ödeme var.



Kamuda kadroya geçen taşeron işçileri 2018 yılında 39 günlük tediye alacaklar. Kadro geçişleri tamamlanmadığı için ocak ayında yapılan ödemeden kadroya geçen taşeron işçileri yararlanamadı.



Haziran ve eylül aylarında ilave tediyelerini alan kamu işçilerine tediyelerin son taksiti 7 Aralık'ta ödenecek. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Son taksitin 7 Aralık'ta yatırılacağı kesinleşti. Kamu işçilerine bu yılki ilave tediye ödemesinin son taksiti 7 Aralık'ta ödenecek.



İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabidir. Dolayısıyla, ilave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekir. Bu çerçevede, ilave tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi kesintisi de yapılır.



Haciz konulamıyor



İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla, haczedilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.



Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise kanunen bu şirketlerin ilave tediye ödemesi zorunluluğu olmadığı için ilave tediye alamıyorlar. Dolayısıyla, yalnızca kamu kurumlarında işçi statüsüne geçirilen taşeron işçiler için ilave tediye ödeniyor. Belediye şirketlerinde çalışmaya başlayan taşeron işçi ilave tediye alamıyor.



Ne kadar ödeme yapılacak?



Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 7 Aralık'ta 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak.



Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye yüzde 20'lik vergi dilimine girmiş olması nedeniyle 13 günlük ücreti karşılığı en az 591 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 728 TL, 3.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 874 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.019 TL ilave tediye ödenecek.



Ancak vergi dilimi nedeniyle ilave tediyeden daha yüksek oranda gelir vergisi kesilmesi de söz konusu olacak.



Yani kamu işçisinin vergi dilimi yüzde 20'nin üzerine çıkmışsa ilave tediyeden daha yüksek oranda vergi kesilecek.



İlave tediye ne demek?



6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.



Nasıl hesaplandı?



İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018'in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.

500 BİN İŞÇİYE 3 BİN TL İKRAMİYE

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye 7 Aralık’ta ödenecek. Ortalama ödeme 1.000 lirayı geçecek. 500 bin işçiye yıllık en düşük ödeme 3 bin lirayı bulacak



BU yıl içinde 1 milyona yakın taşeron işçi kamu kurumlarında kadroya alındı. Bunların 500 binden fazlası kamuda diğer yarısı ise belediye şirketlerinde kadrolu oldular. Bu işçiler için toplu sözleşmeler de yapıldı. Toplu sözleşmeler sonunda bazı haklar da elde ettiler. Öte yandan bu işçiler diğer kamu işçileriyle birlikte 6772 sayılı kanun gereğince yıllık tediye (ikramiye) hakkına da kavuştu. Böylece bir yılda 52 günlük ikramiye hak ettiler. Bu ikramiyelerin bir bölümü ödenirken son taksit için ödeme günü merak ediliyordu.



KARAR RESMİ GAZETE'DE



Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlandı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.



26 GÜNLÜK TUTAR KADAR

13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.



ASGARİ ÜCRETE İKRAMİYE HESABI

Brüt ücret 2.029,50 TL

Günlük brüt 67,65 TL

13 günlük brüt 879,45 TL

SGK işçi primi (%14) 123,12 TL

SGK işsizlik primi (%1) 8,79 TL

Gelir Vergisi ( %15) 112,13 TL

Damga vergisi 6,68 TL

Kesinti toplamı 250,72 TL

Net ödenecek 628,73 TL



EN AZ BRÜT İKRAMİYE 4 BİN 59 LİRA



Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık'ta hesabında 774 lira 46 kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak. (Kaynak: Sabah)