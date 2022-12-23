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Kafasına yük asansörü çarpan işçi hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de, kafasına yük asansörü çarpan işçi Bekir A., hayatını kaybetti.

DHA23 Aralık 2022 Cuma 13:05 - Güncelleme:
Kafasına yük asansörü çarpan işçi hayatını kaybetti
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Merter'de bulunan bir iş yerinde saat 11.30 sıralarında, Bekir A. isimli işçi, altında beklediği yük asansörün indiğini farkedemeyince, kafasından yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Bekir A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir A.'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Esnaf Aytekin Tok, "Asansör inerken altında oturuyordu. Asansör inerken duymamış, kafasına çarpmış. Görgü tanıkları boynunun kırıldığını söylüyor" dedi

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