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Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'de kent merkezinde bir kafede yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın yan tarafından bulunan 2 boş dükkana da sıçradı. Yangında güçlükle söndürülürken, 2 boş dükkan, 2 metruk bina ile 2 apartman zarar gördü.

DHA07 Mart 2020 Cumartesi 17:31 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 17:31

Çanakkale'de öğleden sonra Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını gören iş yeri sahipleri itfaiye ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yangın sırasında olası bir patlamaya karşı güvenlik çemberi oluşturarak, çevredekilerin yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği sırada iş yeri sahipleri, ekiplere geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi. Polis ekipleri, iş yeri sahiplerini olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan kısa sürede büyüyen yangın kafenin yan tarafında bulunan 2 boş dükkana da sıçradı. Yangın sırasında kafe ile boş dükkanların üstünde bulunan 2 metruk bina ile 2 apartman zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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