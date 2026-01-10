İSTANBUL 15°C / 10°C
Güncel

Kafede milyonluk teslimat: Antalya'da rüşvet çarkı deşifre oldu

Antalya'da ruhsatsız ve iskânsız binada faaliyet gösteren bir işletmeden para talep ettikleri iddia edilen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İki ayrı poşet içerisinde 2 milyon TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 19:33 - Güncelleme:
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kepez ilçesinde bazı şüphelillere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Kepez ilçesi Altınova bölgesinde faaliyet gösteren bir reklam şirketinin yer aldığı yapının iskansız ve ruhsatsız olması sebebiyle iş yeri sahibinden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları tespit edilen grubun durumu Kepez Belediyesine şikayet dilekçeleriyle gündeme getirdiği ve denetime gelen belediye ekiplerini bir tanıdıkları aracılığıyla geri gönderdikleri tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı olduğu belirlenen K.Ç., N.S., B.K. ve Ö.A., düzenlenen operasyonla 2 milyon TL ile suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden Ö.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan S.C. de tutuklanırken, aynı dosyada gözaltına alınan F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon anına ait görüntülerde ise bir kafede paranın teslim edilişi ve çıkışta polisin yaptığı operasyon ile şahısların yakalanmaları yer aldı.

