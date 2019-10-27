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''Kafirler seni kandırdı, dönmeni bekliyoruz''

Terör örgütü PKK’nın dağa kaçırdığı oğlu Fatih’e seslenen acılı anne Sevdet Demir, “Bu Kürt, Türk davası değil. Bu Hristiyanlıktır. Dön gel, hepimiz sizi çok özledik” dedi.  

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ 55’inci gününe girdi. 55 yaşındaki anne Sevdet Demir de, Hani ilçesinde fırında çalışırken 2015 yılında teröristler tarafından dağa kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Fatih Demir için nöbete katılıyor. Anne Demir, arkadaş kurbanı olan oğlu eve dönene kadar eylemine devam edeceğini söyledi. 

KÜRT TÜRK DAVASI DEĞİL 

Oğlu Fatih’e seslenen acılı anne Sevdet Demir, “Eve dön. Sen gelene kadar ben gitmeyeceğim. Sen biliyorsun ben hastayım, senin için buradayım ölsem de sen gelinceye kadar gitmeyeceğim. Bu Kürt, Türk davası değildir, bu Hristiyanlıktır. Kafirler seni kandırdı. Dön gel eve oğlum seni bekliyoruz. Biz hepimiz sizi çok özledik” diye konuştu. 

DESTEK DEVAM EDİYOR 

‘Evlat nöbeti’ne katılan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi temsilcileri ile Bingöl’den gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar destek için dün ailelerin yayındaydı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, onların hissiyatına ortak olmak istediklerini söyledi. Selvi, “Biz istiyoruz ki insanımız yaşasın. Bu ülke hepimize yeter. Bu annelerin hissettiğini millet olarak topyekün gösterelim. Herkes aklıselimde buluşsun. Düşmanlarımızı değil, dostlarımızı sevindirelim” dedi.       

KENDİ ÇOCUKLARI PLAJDA

Bingöl’den gelen kanaat önderlerinden Resul Yıldız da “Her gün onları televizyonda görüyoruz, üzülüyoruz ve acı çekiyoruz. Desteklerimiz ve dualarımız onlarla beraber. Millet olarak devletle bataklığı kurutmalıyız. Bunları kandırdılar, ‘Biz Kürt’üz, size hizmet ediyoruz’ diyorlar. Onların çocukları yazın plajlarda geziyor ve özel okullarda okuyor. Bu zavallı insanların çocukları da dağlarda açlık ve sefaletten ölüyor. Bu memlekete bu ülkeye yazık. Kendimize çekidüzen verelim. Temennimiz İnşallah bir daha çocuk kaçırma olayları yaşanmaz” ifadelerini kullandı.  

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