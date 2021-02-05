'Kafkas Kartalı' Şeyh Şamil'in vefatının 150. yılı

AA 05 Şubat 2021 Cuma 17:17 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 17:17

Dağıstan'dan yaklaşık 150 yıl önce gelerek eski adı Reşadiye olan Güneyköy'e yerleşen Dağıstanlılar, yine 150 yıl önce kaybettikleri Şeyh Şamil'i düzenledikleri programla yad etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın da hazır bulunduğu program, cuma namazı öncesinde verilen mevlit ve okunan dualarla başladı.

Vefatının 150. yılında Kafkasya'nın özgürlüğü için mücadele veren Şamil'i anan köy halkı, daha sonra Şeyh Şamil'in komutanlarından ve aynı zamanda köyün kurulmasında önemli çalışmalar yapan Muhammedül Medine ve Şeyh Şerafettin'in köy mezarlığındaki türbelerini ziyaret etti.

Anma programı ile ilgili konuşan muhtar Hacı Murat Erhan, Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamil'i bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece dualarla andıklarını söyledi.

Erhan, "Şeyh Şamil, sadece biz Kafkasya göçmenlerine değil, tüm İslam alemine mal olmuş bir zattır. Yaşantısı ile tüm İslam alemine örnek olmuştur. Bu vesile ile biz de ecdadımızı anmak adına bir program düzenledik. Şeyh Şamil'in 1871'de vefatından sonra naibi ve askeri olan Muhammedül Medine hazretleri Kafkasya'daki mücadelenin son bulduğunu bilmesinden dolayı İslam sancağı olan Osmanlı'ya göç etmesinin vakti geldiğine inanarak şu an bulunduğumuz yere köyümüzü kuruyor." diye konuştu.