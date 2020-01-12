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Güncel

Cemal Canpolat, Kaftancıoğlu karşısında aday olabilir

CHP’de geçen yılsonu başlayan ilçe kongreleri genellikle ‘tek aday’lı olduğu için heyecansız geçerken Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul, İzmir ve Ankara’da tek adayla seçime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak İstanbul’da eski il başkanı Cemal Canpolat’ın Kaftancıoğlu karşısında aday olabileceği de iddialar arasında.

12.01.2020  11:40 - Güncelleme: 12.01.2020  11:40

17 Ocak’ta tamamlanması planlanan kongrelerde rekabetin en fazla olduğu ilçeler ise İstanbul ve İzmir’de. 17 Ocak itibarıyla 973 ilçede seçimin tamamlanması hesaplanıyor. Şimdiye kadar 694 ilçede kongre gerçekleşti. 432 ilçede tek adayla seçime gidildi. Geriye kalan 262 ilçede ise birden fazla adayla seçim yapıldı. 

İlçe kongrelerindeki tek adaylı seçimlerin il kongrelerinin bir provası olduğu belirtiliyor. AKŞAM’ın CHP’li kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul, İzmir ve Ankara’da tek adayla seçime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu, İzmir’de Deniz Yücel, Ankara’da ise Rıfkı Güvener’in aday olacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun tebrik için aradığı yeni ilçe başkanlarına Canan Kaftancıoğlu’yla yola devam edeceklerini söylediği iddia edildi. Ancak İstanbul’da eski il başkanı Cemal Canpolat’ın Kaftancıoğlu karşısında aday olabileceği de iddialar arasında. 

Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun “Uzlaşma için kongrelere tek adayla gidelim” çağrısına, “Yeni bir aday çıkmasının önüne geçmeyi doğru bulmuyorum” cevabını vermişti.  (Akşam/ Ercan Öztürk)

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