Kaftancıoğlu'nun 'İmamoğlu' tepkisinin perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanı ve kampanya sorumlusu Necati Özkan’ın, kampanyayı ve İmamoğlu’nu anlattığı ‘Kahramanın Yolculuğu’ adlı kitap, CHP’de sert bir çatışmanın başlangıcı oldu. Kitabın piyasaya çıkmasının ardından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sabah saat 09:37’de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kitabın içeriğini ve amacını sert bir dille eleştirdi ve ilgililerini uyardı.

SAYGISIZLIK EDEMEZSİNİZ

Kaftancıoğlu, “Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!” dedi.

HDP İTTİFAKINI İŞARET ETTİ

CHP İstanbul İl Örgütü kaynakları, Kaftancıoğlu’nun mesajındaki ifadelerin ne anlama geldiğini anlattı.

Kaynaklara göre; Kaftancıoğlu ‘İstanbul ittifakı’ vurgusuyla HDP ile yapılan işbirliğine işaret etti.

Kaftancıoğlu, HDP ile işbirliğine karar veren CHP Genel Merkezi ve bu işbirliğini ‘İyi Parti (İP) ile resmi ittifaka rağmen’ sahada ‘görünmez’ kılarak seçim kampanyasını yürüten CHP İl Örgütü’nün ‘asıl kahramanlığı’ yaptığını hatırlattı.

İMAMOĞLU’DAN İMALI MESAJ

İmamoğlu, Kaftancıoğlu’nun tweet attığı saatte, yine Necati Özkan’ın şirketinin organize ettiği Brand Week İstanbul etkinlikte konuşma yapıyordu.

Akşam’a bilgi veren kaynaklar, İmamoğlu’nun daha sonra Kaftancıoğlu’nu arayarak “Bunlara gerek yoktu. Daha 4,5 yıl birlikte çalışacağız” dediğini aktardılar.

Kaynaklar, İmamoğlu’nun “Daha 4,5 yıl birlikte çalışacağız” ifadesinin, yaklaşan il kurultayı öncesinde Kaftancoğlu’na “Seni desteklerim” mesajı olarak da okunduğunu belirttiler.

KİTABIN YAZARI ÖZKAN CHP İLE MAHKEMELİK

Necati Özkan, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na aday olduğu dönemden itibaren 3 seçimde de kampanyasını yürüttü. Büyükşehir seçiminde de kampanya yönetmeni olan Özkan, halen İmamoğlu’nun İBB’de siyasi danışmanı olarak görev yapıyor. CHP’nin 30 Mart 2014 yerel seçim kampanyalarını da yürüten Özkan, parasını alamadığı gerekçesiyle, CHP’ye 832 bin 500 bin TL’lik icra davası açmıştı. Dava halen, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 36. İcra Müdürlüğü’nün 2015/5888 E. Sayılı takip dosyasıyla devam ediyor.