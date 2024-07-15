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Kağıt Fabrikası yangınında felaketin boyutu artıyor

Söke Kağıt Fabrikası yangınında umutlar tükeniyor, 3 gün önce başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen halen devam ediyor.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Kağıt Fabrikası yangınında felaketin boyutu artıyor
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Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 3 gün önce başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen halen devam ediyor. Fabrikadaki tüm alanlara sıçrayan yangın bütün bölgeyi olumsuz etkilerken, dronla çekilen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangında felaketin boyutu her geçen gün artıyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ile de müdahale edilen yangının ilerlemesi bir türlü durdurulamayınca yangın fabrikadaki tüm alanlara sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 240 bin metrekare alanda depolanmış olan kağıt balyalarına saran yangını söndürme çalışmaları devam ederken, felaketin yanan kağıtlarından rüzgarla diğer bölgelere uçarak yeni bir yangın çıkarmasından dolayı büyüdüğü belirtildi.

Aydın ve çevre illerin yanı sıra 23 ilden gelen takviye ekiplerle yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada şu an itibarıyla yanmamış bir alan kalmadığı öğrenildi. Bazı bölgelerde yangın kendi haline bırakılırken bazı bölgelerde söndürme ve ayıklama çalışmaları devam ediyor.

80 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bölgede hazır bulunan ekipler dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk ediyor. Bölgede oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken alevlerin ikinci depoya sıçraması sebebiyle yeniden büyüyen yangınlara müdahale esnasında 20 kişi daha olmak üzere şu ana kadar toplamda 80 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

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