Kağıthane’de 6. kattan düştüğü iddia edilen genç öldü
Kağıthane’de bir pansiyonun 6. katından düştüğü ileri sürülen genç hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki 6 katlı bir pansiyonun en üst katından düştüğü iddia edilen Fuat Ülger (28) ağır yaralandı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fuat Ülger’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ülger’in cenazesi morga kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.