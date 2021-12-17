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Kağıthane'de 71 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 71 şişe kaçak içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 00:53 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 00:53
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Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "bir kişinin oto tamir dükkanında imal ettiği kaçak alkolü araçla sattığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Aracın A.B'ye ait olduğunu tespit eden polis, Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki kahvehane önünde görülen araçta arama yaptı. Aramada, 1 boş içki şişesi muhafaza altına alındı.

Şüphelinin üst aramasında ise sürekli çalar vaziyette cep telefonu ve çok sayıda asma kilit anahtarı bulundu.

Şüpheli A.B'nin alınan ifadesi doğrultusunda, aynı mahallede bulunan Çınarlı Sokak'taki oto tamir atölyesine düzenlenen baskında çeşitli marka ve türlerde 71 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bir belge veya ruhsatın tespit edilememesi üzerine iş yeri, olay yerine gelen Kağıthane Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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