Kağıthane'de el freni çekilmeyen otomobil dehşet saçtı

Olay, Gürsel Mahallesi Erzincan Sokak'ta 7 Nisan Perşembe saat 18.10 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün yokuşta el frenini çekmeden park ettiği otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etti. Tesadüf eseri, hiçbir yere çarpmadan geri geri yokuş aşağı ilerleyen otomobil, sokağın sonundaki demir korkulukları parçalayarak açık otoparktaki araçların üzerine düştü. O esnada, yaşananlardan habersiz sokakta yürüyen bir kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza sırasında, otoparktaki bir minibüste temizlik yapan Rıza M. ile Sadık M. adlı kardeşler, yerinden çıkarak araçtan içeri giren kaldırım taşlarının isabet etmesi yüzünden hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan kardeşler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Otopark görevlisi İbrahim Murat Şengün, otomobil sahibinin freni çekmeden park ettiğini iddia ederek "Araç park halindeydi. Polislerin söylediği ve kamera kayıtlarına göre; sahibi, aracının vitesini boşta bırakıp indikten sonra aracın kaydığı görülüyor. Biz de büyük bir ses duyduk. Dönüp baktığımızda o aracın park halindeki 3 aracın üzerine düştüğünü gördük. Ciddi bir yaralanma yok. Büyük araç olmasaydı, çok ciddi bir kaza olabilirdi. Araç, önce minibüsün üzerine düşüp daha sonra diğer tarafa yatıyor. Minibüsün bir tarafında iki kişi, diğer tarafında 1 kişi vardı. Can havliyle kendilerini başka bir tarafa atıyorlar. Oradaki arkadaşlar 'ölümden döndü' diyebiliriz" diye konuştu.

İki kişinin yaralandığı, 3 aracın hasar gördüğü kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, bir kadın yokuş aşağı yürürken, park halindeki otomobilin hareket ederek geri geri hareket ettiği görülüyor. Sokakta park halindeki diğer araçları sıyırarak ilerleyen otomobil, kadının sokağı dönmesinden birkaç saniye sonra yol sonundaki demir bariyerleri parçalayarak otoparka uçuyor. Otoparktaki araçların üzerine düşen otomobil daha sonra yan yatıyor. Bu sırada kazayı gören otoparktaki görevliler yardıma koşuyor.