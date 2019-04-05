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Kağıthane'de geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine, Kağıthane'de geçersiz oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

  • AA
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Kurulun kararında, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk'ün, Kağıthane İlçe Seçim Kurullarına başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak, birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itirazda bulunduğu hatırlatıldı. 
 
Bu itirazların, Kağıthane İlçe Seçim Kurullarınca reddedildiği, bunun üzerine İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurulduğu bilgisi verilen kararda, bu itirazlarla ilgili kararın, İstanbul genelinde aynı sebebe dayanan itirazlar hakkında, farklı uygulama ve sonuçlar doğmaması gözetilerek verildiği ifade edildi.
 
Taleplerin kısmen kabul edildiği, sandık sonuç tutanaklarına hatalı giriş yapıldığı iddialarına ilişkin, ilçe seçim kurulları tarafından resen düzeltmeler yapıldığı ve maddi hataların düzeltilmesi için her zaman işlem yapılabileceği aktarılan kararda, Kağıthane İlçe Seçim Kurullarının bu yöndeki ret kararının kaldırılması talebinin reddine karar verildiği bildirildi.
 
Tüm oyların yeniden sayılması talebinin de gerekçesi ve delili olmadığı gerekçesiyle reddine hükmedilen kurul kararında, geçersiz oylar yönünde ise "Çoğun içinde az vardır." kuralı uyarınca 298 sayılı yasanın 105. maddesinin 2. fıkrasındaki, "Geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi işlenmek zorundadır." hükmüne göre, bu hususların sonuç tutanaklarına hiç yazılmadığı gerekçesiyle geçersiz oyların yeniden sayılmasına, Kağıthane 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarının kararlarının bu yönden kaldırılmasına karar verildi.
 
Kararda, seçim torbasının açılmasından sonra geçersiz oyların ayrı şekilde bağlanıp mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırıldığı veya ilgili tutanaktaki geçersiz oy sayısının tutanakta yazılandan eksik ya da fazla olması ve bu şekilde geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin tüm oyların yeniden sayılarak sandık sonuç tutanağının yeniden düzenlenmesi, YSK'nın 3 Nisan 2019 tarihli kararı, 3. maddesi uyarınca yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.
 
Daha önce Maltepe, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Şişli içinde aynı kararlar verilmişti. Bu kararla birlikte oyların sayılacağı ilçe sayısı 5 oldu.

CHP´li yeni başkandan şehidimize büyük saygısızlık

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