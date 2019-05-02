Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı
Kağıthane'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı. Hasarlı binalardan ilkinin yıkımı sürüyor.
- DHA
Kağıthane'de istinat duvarının yıkıldığı mahallede hasar gören binaların yıkımına başlandı.
Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören diğer binaların yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de yıkılan bina ile ilgili konuşarak, "Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitini yapacağız. O bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz" dedi.
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