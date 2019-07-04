31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6244
  • 6,3588
  • 256.63
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kağıthane’de kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

Kağıthane’de alkollü olarak araç kullanan bir sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü olay yerine gelen polis ekiplerinin uyandırma çabaları sonuç vermezken, sedyeye konulan alkollü sürücü ambulansa bindirileceği esnada uyandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 24.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hendek sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarparak yoluna devam etti. Mesut S., yönetimindeki 34 JU 9773 plakalı otomobil, sürücünün evine doğru gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sonra yol ortasında aracını durdurarak direksiyon başında uyuya kaldı. Aracı çalışır halde olan ve müzik dinleyen sürücüye vatandaşların tepkileri de sonuç vermedi.
 
‘Polis ne yaptıysa uyandıramadı’
 
Çevredeki vatandaşlar otomobil içerisindeki sürücünün hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camları açık olan aracı durdurarak direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyandırma çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
 
‘Sedye üzerinde uyandı’
 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyon başında hareketsiz yatan sürücüyü uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra araçtan indirilerek sedyeye konulan alkollü sürücü sedye ile götürüldüğü esnada uyandı.
 
‘Kamerayı kapat’
 
Sedye üzerinde ambulansa götürülen alkollü sürücü Mesut S., sağlık ekiplerinin kendisine iyi misin? sorusuna cevap vermeyip, kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Kamerayı kapat’ diye tepki gösterdi. Hiç bir şey olmamış gibi davranan sürücü ambulansa bindiği esnada saçlarını düzeltmesi kameralara yansıdı.  Ambulansa bindirilen sürücü ambulans ile sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
 
Mahalle sakinleri o anları film izler gibi izledi
 
Gece saatlerinde sokak üzerinde yaşanan hareketliliği bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerinden izlerken bazı vatandaşların da sokağa inerek o anları film izler gibi izledikleri görüldü.
 
Çalıştığı iş yerinin aracıymış
 
Sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak ilerleyen ve bir süre sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan alkollü sürücü Mesut S.,’nin kullandığı otomobilin çalıştığı iş yerine ait olduğu ve daha sonra otoparka çekildiği öğrenildi.
 
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA