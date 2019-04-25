Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kağıthane'de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.